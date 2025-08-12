Мъж от Перник е задържан за насилие над куче, съобщиха от полицията. Сигнал по случая е подаден от 38-годишна жена.

Тя заявила, че неин съсед е намерил животното на улица "Симеоновград" в областния град, а същото е било с рана в областта на врата. По данни на живеещите в района извършител на деянието е 26-годишен местен жител. Той е задържан за до 24 ч. с полицейска мярка. По случая е образувано е досъдебно производство и действията по разследването продължават. Кучето е живо и днес му предстои операция.

През април т.г. полицията в Перник проведе своя инициатива, свързана с хуманното отношение и грижа към животните.