Условията за туризъм днес в планините са много добри, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Петра Куртева
Снимка: Веселина Йорданова/БТА
София,  
12.08.2025 09:19
 (БТА)

Условията за туризъм днес в планините са много добри. Това казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Температурите във високите части на планините днес ще бъдат над 12 градуса.

Няма регистрирани инциденти с туристи през последното денонощие, казаха още от ПСС.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) днес времето в планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове - с развитие на купеста облачост, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми.

