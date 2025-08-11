Българският Червен кръст откри национален кол център за консултации и информация за социални услуги и здравни права

Българският Червен кръст (БЧК) откри национален кол център за консултации с екип от обучени служители, които предоставят професионални консултации, съобщиха от организацията. Служителите ще дават информация теми, свързани с достъп до социални услуги и здравни права, подкрепа и насоки във връзка с програмите за социално подпомагане, както и за здравословен начин на живот и балансирано хранене.

Кол центърът ще изпълнява и роля в следващия етап от верификацията на правоимащите лица, като извършва проверка по ЕГН в националната информационна система по Програмата „Храни и основно материално подпомагане“ 2021–2027, финансирана от Европейския социален фонд Плюс (ЕСФ+), в рамките на Операция „Подкрепа“. Номерът на кол центъра е 02 4928549, съобщиха от БЧК.

Столичната организация на БЧК отчете през март общо 117 745 часа доброволен труд за периода между 2021 -2024 г.