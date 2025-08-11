Подробно търсене

Горят сухи треви в кв. "Тракия" в Шумен, електрозахранването в района е спряно

Кореспондент на БТА в Шумен Антоний Димов
Снимка: Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов/Архив
Шумен,  
11.08.2025 14:50
 (БТА)

Горят сухи треви в кв. "Тракия" в Шумен, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен Ася Йорданова. Пожарът е зад Професионалната гимназия по селско стопанство и хранителни технологии в Шумен, в района на бившия завод ЗИЕНО.

Огънят гори в близост до електрическа подстанция. Електрозахранването в района е спряно, докато трае гасенето на пожара, допълни Йорданова. 

През изминалите 72 часа дежурните противопожарни и спасителни екипи са реагирали на 23 сигнала за произшествия, обявиха от пресцентъра на ОД на МВР в Шумен. От началото на годината до 7 август служители на пожарната в Шумен са погасили 325 полски и горски пожара. Само през месец юли са погасени 115 пожара. 

 

 

/БИ/

Към 15:09 на 11.08.2025 Новините от днес

