Подробно търсене

Личен състав и военна техника ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура

Николай Трифонов
Личен състав и военна техника ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура
Личен състав и военна техника ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура
Снимка: БТА, архив
София,  
11.08.2025 14:40
 (БТА)

Транспортиране по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на личен състав с необходимата екипировка, както и на военна, транспортна и спомагателна техника ще се извършва до 14 август, четвъртък. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Причината е ротация на военни формирования, които участват в Многонационалната бойна група на НАТО в България, както и в съвместната българо-американска подготовка на учебен полигон „Ново село“. Личен състав и военна техника от състава на Сухопътните войски също ще се придвижат по пътната мрежа на страната ни и във връзка с ротация на контингента от въоръжените сили на България, който участва в състава на стабилизиращите сили на НАТО (KFOR) в Косово.

Автоколоните ще се ескортират от екипи на служба „Военна полиция“.

През май и юни също имаше придвижване на военнослужещи и военна техника

/НН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:09 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация