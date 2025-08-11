Пострадало е деветгодишно момче при падане от електрическа тротинетка в сливенското село Стара река

В сливенското село Стара река е станало произшествие с пострадало деветгодишно дете, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен. Инцидентът се е случил на 9 август около 20:30 ч

По първоначални данни момчето, управлявало електрическа тротинетка по улица в селото, е загубило управление и е паднало на пътното платно. То е откарано е за лечение в болнично заведение в Сливен.

По случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня, че минималната възраст на водача за управление на електрическа тротинетка е 16 години. Това реши парламентът с приемането на второ четене на изменения в Закона за движение по пътищата на 16 юли. Досега за лица над 14-годишна възраст се позволяваше да се движат с електрически тротинетки само по велосипедни алеи.

Вече е забранено електрическите тротинетки да се движат в тъмната част на денонощието. Досега това се позволяваше, но водачът беше длъжен да ползва светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан.