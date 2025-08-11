Задържан е мъж на 61 години, прострелял смъртоносно сина си в ботевградското село Врачеш

Задържан е 61-годишен мъж, прострелял смъртоносно сина си в село Врачеш, съобщиха от Апелативната прокуратура в София. Под ръководството на Софийска окръжна прокуратура се водят действия по разследване по досъдебно производство за извършено престъпление по Наказателния кодекс.

Установено е, че на 8 август в имот в ботевградското село Врачеш е бил прострелян 20-годишен мъж с инициали И.Н. Пострадалият е бил транспортиран за оказване на медицинска помощ в столична болница, където е починал.

Събрани са доказателства за виновността на мъжа с инициали К.Н., на 61 години, баща на жертвата. Той е привлечен като обвиняем за извършено тежко престъпление – умишлено причиняване на смърт на сина си със средство, опасно за живота – пушка.

С постановление на прокурор обвиняемият К.Н. е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Разследването продължава под надзора на Софийска окръжна прокуратура.

През август миналата година при друг инцидент дете уби по погрешка баща си, полицай на 49 години в Пловдив със служебното му оръжие. Случаят доведе до отстраняването от длъжност на началника на специализираните полицейски сили в града.