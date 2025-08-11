На 7589 сигнала са реагирали за първото полугодие полицейските служители, които осъществяват патрулно-постова дейност в Шуменско

През първите шест месеца на 2025 г. полицейските служители, които осъществяват патрулно-постова дейност в Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен, са реагирали на 7589 сигнала, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

За първото полугодие на т.г. най-много са приетите сигнали за нарушаване на обществения ред - 1905. За извършени престъпления са получени 599 съобщения, за нарушения на нощната тишина получените сигнали са 277, за нарушения на общинските наредби - 107. През първото полугодие полицейските служители са реагирали на 125 сигнала за упражнено домашно насилие. Оказали са съдействие в близо 10 200 случая.

За първите шест месеца на 2025 година служителите, които осъществяват патрулно-постова дейност, извършили 22 190 проверки на пътни превозни средства, проверките за установяване на самоличност са били 33 433, по време на които са установени осем граждани, обявени за общодържавно издирване. Задържани са 164, принудително доведени в районните управления са 10, девет от които обявени за издирване, а един в изпълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. 131 са конвоираните лица на територията и извън територията на ОДМВР - Шумен.

За първото полугодие на т.г. са съставени 122 акта по Закона за българските лични документи и Закона за чужденците в Република България, 22 акта по общинските наредби, четири по Указа за борба с дребното хулиганство, 437 по Закона за движение по пътищата, седем по Закона за МВР. Наложени са 3452 глоби с фиш.

Както БТА съобщи, ръст със 118 процента се отчита при престъпленията в условията на домашно насилие през 2024 година в Шуменско, съобщи директорът на ОД на МВР старши комисар Георги Гендов при отчета за дейността на дирекцията, в присъствието на министъра на вътрешните работи Даниел Митов.

Общо 41 447 са установените през първите шест месеца на 2025 г. от контролните органи на територията на област Шумен нарушения. Най-много през първото полугодие са нарушенията за неспазване на скоростните режими – 21 711. За различни констатирани нарушения по Закона за движение по пътищата са съставени 4209 акта за установени административни нарушения, наложени са 15 373 глоби с фиш, издадените електронни фишове са 21 865. Общо 314 са регистрираните пътнотранспортни произшествия в област Шумен през първите шест месеца на 2025 г. От тях 253 са с материални щети, а останалите 61 са тежки, в които са загинали трима и са ранени 72-ма участници в пътното движение