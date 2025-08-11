Екипи на пожарната в Сливен са се отзовали на 36 сигнала за произшествия в периода 8–11 август

Екипи на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Сливен са се отзовали на 36 сигнала за произшествия в периода от 8 до 11 август, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен. Пожарите, възникнали в сухи треви и отпадъци, са били своевременно ликвидирани, без да бъдат нанесени преки щети. Сигналите са обслужени от районните служби в Сливен (10), Нова Загора (9), Котел (2) и Твърдица (4).

При два от сигналите екипи на РСПБЗН – Сливен са оказали техническа помощ на Центъра за спешна медицинска помощ за пренасяне на пациенти от домовете им до линейките. В пет случая е оказано съдействие на екипи от съседни области.

На 8 август в 8:25 ч. е получен сигнал за пожар в стърнище с бали слама в землището на село Гавраилово, причинен от техническа неизправност в сламопреса. Два екипа на РСПБЗН – Сливен са потушили пожара. Пострадали няма. Спасени са 68 бали и 50 декара овощна градина. Щетите се уточняват.

Същия ден в 14:35 ч. в Нова Загора е получен сигнал за пожар в къща на ул. „Роза“. Три екипа са потушили огъня, който е тръгнал от запалени отпадъци и се е прехвърлил върху покривната конструкция. Спасени са четири сгради, а 80 кв.м. покривна конструкция са унищожени.

На 9 август в 16:37 ч. е получен сигнал за пожар в овощна градина в землището на кв. „Речица“. Три екипа на РСПБЗН – Сливен са спасили три сгради, но са унищожени 10 декара сливови насаждения. Причината е небрежност при боравене с открит огън.

На 10 август в 20:11 ч. е получен сигнал за пожар в прасковена градина край село Самуилово. Един екип на РСПБЗН – Сливен е потушил огъня. Спасени са 100 бали фураж и 5 декара прасковена градина.

Същия ден в 14:34 ч. е получен сигнал за пожар в землището на село Ценино, при който са спасени 2000 декара смесена гора. В гасенето са участвали три екипа на РСПБЗН – Нова Загора, специализиран автомобил на ДГС и осем горски служители. Пожарът е овладян при труднодостъпен терен и силен вятър.

В 14:27 ч. на 10 август е получен сигнал за пожар в село Пъдарево. Един екип на РСПБЗН – Котел е спасил четири сгради. Огънят е обхванал дворовете на три имота. Причината е небрежност при боравене с открит огън.