Иван Лазаров
Седем големи гари в страната имат безплатен интернет, осигурен от НКЖИ
Снимка: Владимир Шоков, БТА
София,  
08.08.2025 16:12
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) осигури безплатен безжичен интернет в седем големи жп гари в страната, съобщиха от пресцентъра на компанията. Пътниците вече могат да използват Wi-Fi в гарите в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Горна Оряховица, Русе и Варна.

От началото на годината компанията предприе стъпки за осигуряване на безплатен интернет, като целта е до края на 2026 г. всички жп гари в страната да имат Wi-Fi. Това е част от програмата на НКЖИ за модернизиране на гаровата инфраструктура, подобно на много държави в ЕС, където в зоните за пътници на основните жп гари има безплатна и сигурна безжична интернет връзка, посочват още от железопътната компания. 

За една година през най-голямата гара в страната - Централна гара София, са преминали близо 3,5 млн. пътници, а през втората най-натоварена, тази в Пловдив, 2 млн. пътници. Общо седемте гари годишно обслужват близо 9,5 млн. пътници, които вече ще могат да използват безплатен интернет, докато чакат своя влак, сочат данните на НКЖИ. 

В края на март тази година НКЖИ подписа договор за възстановяване на поддръжката на специализираната комуникационна система в железопътния сектор.

