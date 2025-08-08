Момче на 16 г. загина, след като се блъсна с мотоциклет в селскостопанско животно във Велинградско

Момче на 16 години е загинало при катастрофа на пътя между Велинград и село Кръстава, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик. Пътният инцидент е станал малко преди 23:00 ч. на 7 август.

Момчето е взело мотоциклет "Сузуки", собственост на неговия баща, и решило да се повози. Заедно с него на мотора бил и негов връстник от същото село. Движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, младежът се блъснал в намиращо се на пътя селскостопанско животно-крава.

В резултат на сериозния удар, водачът на мотоциклета е починал на място. Екип на Спешна помощ е транспортирал другото момче в болницата във Велинград, където е настанено за лечение.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.