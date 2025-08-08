Задържаха 19-годишна жена от великотърновското село Беляковец, шофирала под въздействието на три вида наркотици

Служители на "Пътна полиция" установиха 19-годишна жена от великотърновското село Беляковец, шофирала под въздействието на три вида наркотични вещества, съобщиха от Областна дирекция на МВР във Велико Търново.

Тази нощ в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от нея, като при тестовете за употреба на наркотици е отчетена положителна реакция на кокаин, амфетамин и метамфетамин. Жената е отказала кръвна проба, след което е задържана за срок до 24 часа, автомобилът е иззет и е образувано бързо производство.

На 5 август полицейски служители установиха в свищовското село Хаджидимитрово 41-годишен неправоспособен водач на автомобил, употребил наркотични вещества.