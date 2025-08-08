site.btaЖена от Свиленград стана жертва на телефонна измама от мним служител на Националната служба за охрана
Жена от Свиленград стана жертва на телефонна измама от мним служител на Националната служба за охрана (НСО), съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Снощи в 21:00 часа в управлението е получен сигнал от 66-годишна жителка на града. Тя заявила, че около 16:00 часа е получила обаждане от скрит номер.
Мъж, представил се за служител на НСО, ѝ заявил, че ще бъде посетена от двама престъпници. Те ще отидат до банката и ще изтеглят парите ѝ от пенсионните фондове. За целта било по-добре тя да изтегли парите си и да ги остави в двор на местно училище. След като му се доверила, жената изтеглила спестените си 4000 лева и ги оставила на посоченото място до кош за смет. Часове след като разбрала, че е измамена, позвънила в полицейското управление.
Работата по образуваното досъдебно производство продължава.
Последната телефонна измама в област Хасково бе на 8 юли, когато майка и 15-годишният ѝ син успяха по схемата "съдействие на полицията" да заблудят 81-годишна жена от южния областен център, която изхвърли от терасата на дома си торбичка с 16 000 лева. Впоследствие извършителите признаха за още две извършени от тях измами.
