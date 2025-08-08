Жена от Свиленград стана жертва на телефонна измама от мним служител на Националната служба за охрана (НСО), съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Снощи в 21:00 часа в управлението е получен сигнал от 66-годишна жителка на града. Тя заявила, че около 16:00 часа е получила обаждане от скрит номер.

Мъж, представил се за служител на НСО, ѝ заявил, че ще бъде посетена от двама престъпници. Те ще отидат до банката и ще изтеглят парите ѝ от пенсионните фондове. За целта било по-добре тя да изтегли парите си и да ги остави в двор на местно училище. След като му се доверила, жената изтеглила спестените си 4000 лева и ги оставила на посоченото място до кош за смет. Часове след като разбрала, че е измамена, позвънила в полицейското управление.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Последната телефонна измама в област Хасково бе на 8 юли, когато майка и 15-годишният ѝ син успяха по схемата "съдействие на полицията" да заблудят 81-годишна жена от южния областен център, която изхвърли от терасата на дома си торбичка с 16 000 лева. Впоследствие извършителите признаха за още две извършени от тях измами.