Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба

Николай Трифонов
Снимка: Кореспондент на БТА в Благоевград Красимир Николов
София,  
08.08.2025 09:46
 (БТА)

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). 

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) днес в планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но почти без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°. 

Няма регистрирани инциденти с туристи през последното денонощие, казаха от ПСС.

 

/БИ/

