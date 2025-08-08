Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба

site.btaДобри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба
Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) днес в планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но почти без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.
Няма регистрирани инциденти с туристи през последното денонощие, казаха от ПСС.
