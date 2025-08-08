Професията „Арома услуги" се очаква да се изучава от 2026 година в колеж в София. Срокът на обучението в колежа ще бъде две години или 1260 часа. Това каза за БТА Христина Христова, клиничен ароматерапевт, член на Федерацията на професионалните ароматерапевти и преподавател по ароматерапия.

Христова е придобила професионална квалификация във Великобритания и е основател на Българска академия „Ароматерапия". Академията беше ангажирана с разработването на проект на държавен образователен стандарт за новата професия "Арома услуги", който след одобрение последователно от Експертна комисия „Социални услуги, услуги за личността и услуги за дома“ към Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и Управителен съвет на НАПОО беше изпратен към Министерство на образованието и науката и е публикуван на портала за обществени консултации (като Проект за наредба за придобиване на професионална квалификация по професията).

Срокът за обществено обсъждане е до 8 септември. След това предстои да бъде разработена и одобрена Национална изпитна програма по професията.

Разработването на държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация по професия „Арома услуги" се обуславя от необходимостта от спазване на етичните принципи и безопасност при работа с етерични масла, се посочва в мотивите за наредбата.

Въвеждането на държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Арома услуги" е необходимо, за да се гарантира, че практикуващите професията работят безопасно, ефективно и в рамките на своите компетенции. Това води до по-високо качество на услугата, по-добра защита на клиента и по-ясна професионална отговорност, пише още в мотивите.

Придобилият четвърта степен на професионална квалификация по професия „Арома услуги" осъществява дейност, свързана с използването на етерични масла и други екстракти от ароматни растения, с цел балансиране, поддържане и подобряване на физическото и емоционалното състояние на човека, пише в проекта.

Христина Христова разказа, че за да се придобие четвърта степен на квалификация в колежа, е необходимо минималното входящо образователно ниво да бъде завършено средно образование. След завършване на двугодишното обучение ще бъде полаган държавен изпит по професията за придобиване на свидетелство за професионална квалификация по професия „Арома услуги“, четвърта степен.

Къде ще практикуват завършилите професията?

Завършилите колежа ще могат да работят самостоятелно или да упражняват дейността си към различни СПА и уелнес центрове, спортни и фитнес клубове, козметични салони и др., като наети или самоосигуряващи се лица.

За практикуване на самостоятелна дейност се открива център или студио за арома услуги, като обект с обществено предназначение. За поддържане и актуализиране на нивото на компетентност на завършилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Арома услуги", е препоръчително участие в професионална организация, което им предоставя достъп до актуална информация, обучения и добри практики в областта, както и насърчава професионалното им развитие, пише в мотивите на проекта на наредба.

Как се извършват в момента обученията по ароматерапия?

По-голяма част от курсовете, свързани с ароматерапия, се провеждат от фирми, предлагащи продукти за ароматерапия и не предоставят възможност за придобиване на официален документ за практикуване на професията.

Съществуват и Центрове за професионално обучение, които, както и Българска академия „Ароматерапия“, досега провеждаха обучения, като част от професия „Козметика", коментира Христина Христова.

По думите ѝ има доста желаещи, които да изучават новата професия „Арома услуги".

За бъдещата професия

Арома услугите са холистична практика, която въздейства както на физическото тяло, така и на психиката и емоционалното състояние. С етеричните масла се активират собствените възстановителни ресурси на тялото, се посочва в проекта на наредбата, публикувана за обществено обсъждане.

Практикуващите разбират връзката между физическото тяло и психическите и менталните процеси и свързват физическите симптоми с психоемоционални състояния и преживявания.

Конкретната арома услуга може да допълва конвенционално лечение или самата тя да бъде съчетана с други форми на въздействие (движение, физически упражнения, спорт, хранителен режим, практики за намаляване на стреса и др.).

Извън компетентността на практикуващия арома услуги е поставянето на диагнози или изказване на предположение за диагноза. Той се въздържа от обсъждане на действията и препоръките на лекари и други медицински лица и не се намесва в компетенциите на други специалисти. Изпълняващото арома услуги лице следва да не изказва подвеждащи твърдения или обещания за лечения на заболявания и е наясно, че всякакъв вид лечение на клиента е изцяло в компетенциите и правомощията на лекуващия го лекар, се отбелязва в проекта на наредбата.

Придобилият четвърта степен на професионална квалификация по професия „Арома услуги" умее да планира оптимално работния си процес и управлява ефективно работното си време, при което спазва изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

При работата с всеки клиент практикуващият професията „Арома услуги" първоначално провежда разговор и се запознава детайлно със състоянието и нуждите на клиента, информира се за моментните неразположения и оплаквания, минали травми, заболявания и провеждано предходно и настоящо лечение, ежедневни работни и двигателни навици, хранителни навици, режим на съня, нива на стрес и др. При необходимост пренасочва лицето към медицинска консултация.

След като се е запознал със състоянието на клиента, практикуващият преценява дали може да приложи арома услуга с един или друг метод – най-често с ароматерапевтичен масаж, но също така може да предложи използването на компреси, вани, инхалации, продукти с етерични масла за локална употреба и др. При необходимост се консултира с други специалисти и не поема рискове, ако прецени, че състоянието на клиента не е подходящо за извършване на арома процедури. При избора на етерични масла за всеки клиент специалистът прилага индивидуален подход и се съобразява с възрастта, чувствителността и състоянието на кожата, моментното физическо и психоемоционално състояние, целта на процедурата, приемани медикаменти, ако има такива, и т.н.

Практикуването на професията „Арома услуги" включва умения за комбиниране на етеричните, базовите масла и хидролатите с цел постигане на специфичен терапевтичен ефект посредством различни методи за приложение, като ароматерапевтичен масаж, изпаряване, инхалация, компреси, вани, води за уста, спрейове, мехлеми, гелове и други продукти за терапевтично въздействие или грижа за кожата.

Нужни са познания по ботаника, физиология на човека и за химичния състав на етеричните масла

Професионалната квалификация на практикуващия арома услуги включва отлично познаване на етеричните и базовите масла и хидролатите - общо и ботаническо наименование и ботаническо семейство на растението, част на растението, от която се извлича, метод на извличане, физични характеристики, химичен състав, вкл. хемотип на етеричните масла, стабилност на маслото, свойства и приложения, противопоказания и безопасност, подходящи комбинации между маслата, научни доказателства за терапевтичните приложения на маслата и хидролатите и др.

Практикуващият има задълбочени познания, свързани със структурата и функционирането на човешкото тяло, особено в следните системи: кожа, дихателна система, опорно-двигателна система, нервна система, както и обонятелен тракт и пряката връзка между обонянието и мозъчните центрове, които регулират психическото състояние и физиологичните процеси в тялото.

Практикуващият познава въздействието на етеричните масла и върху останалите системи в човешкото тяло и разпознава терапевтичните ефекти на маслата върху тях. Познанията по анатомия и физиология на човешкото тяло подпомагат усвояването на ароматерапевтичния масаж и повишават ефекта от практикуването му. При евентуално наличие на медицинска диагноза, практикуващият преценява възможностите или противопоказанията за приложение на етеричните масла. Съобразява риска от евентуални взаимодействия между етеричните масла и други биоактивни вещества, в случай че клиентът приема такива.

Водещо в професията „Арома услуги" е безопасното приложение на етеричните масла, за което допринася изучаването на химичния им състав, както и тяхната фармакокинетика и фармакодинамика.

Задълбочените познания по ботаника на практикуващия предпоставят едно разумно използване на етеричните масла от гледна точка на запазване на биоразнообразието, като предпочитани за работа са масла от незастрашени растителни видове.

Разбирането за растенията и екстрактите от тях като природен ресурс дава ориентир за остойностяването на етеричните масла, съобразно рандемана на растителния вид, неговата ограничена наличност в природата, спецификите на отглеждане и култивиране и стойността на производството на етеричните масла.

За ароматерапевтичния масаж

При практикуване на ароматерапевтичния масаж се използват специални масажни техники, които позволяват етеричните масла да проникнат през кожата и да произведат желания терапевтичен ефект. За целта клиентът се разполага удобно върху покрита масажна кушетка, завива се по подходящ начин и се осигуряват условия за комфорт и максимално отпускане на тялото, пише в проекта на наредбата.

Процедурата се извършва в спокойна обстановка и тиха среда, в затоплено помещение без ярка светлина. Обикновено ароматерапевтичният масаж е с продължителност около 90 минути и за оптимален ефект може да се изпълнява регулярно на определени интервали от време, не по-често от 1–2 пъти седмично.

След приключване на ароматерапевтичния масаж специалистът отчита промяната в състоянието на клиента и по преценка формулира и приготвя за домашна употреба продукти с етерични масла, придружени от подробни указания за начина и продължителността на приложение.

Придобилият четвърта степен на професионална квалификация по професия „Арома услуги" може да изготвя формули за продукти с етерични масла за масова употреба, които да бъдат приготвени в обекти, имащи разрешение за такава дейност.

Формулите трябва да отговарят на всички релевантни правила за безопасно приложение и да бъдат придружени от необходимите указания за употреба и съхранение на продукта.

Държавният образователен стандарт по професията е разработен в съответствие със стандартите във Великобритания, САЩ и други страни

Държавният образователен стандарт по професията е разработен в пълно съответствие с изискванията на стандартите за обучение на ароматерапевти във Великобритания, САЩ и други страни и ще дава най-високо ниво на образование в професионалното образование в България. С тази стъпка по въвеждане на самостоятелна професия, специалистите, които завършат професията, ще могат да предоставят висококачествена услуга на потребителите.

В допълнение, Българска академия „Ароматерапия“ инициира и активно работи по създаване и на самостоятелна длъжност „Приложен специалист, арома процедури“ (код 5169 3011), в Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011), която е факт от 01.01.2024 г.