Заради ремонта на главен път Е-79 в участъка от Антените до кв. "Струмско" в посока Кулата се въвежда временен обходен маршрут

Кореспондент на БТА в Благоевград Мария Спасова
Снимка:Владимир Шоков/БТА, Архив
Благоевград,  
07.08.2025 17:22
Във връзка с ремонта на главен път Е-79 Лот I-1 в участъка от Антените до кв. „Струмско“ в посока Кулата се въвежда временен обходен маршрут за Линия 1 от градския транспорт. Това съобщиха от пресцентъра на Община Благоевград.

Движението ще бъде пренасочено през главен път Е-79, което може да доведе до забавяния в разписанието. Пътят е част от републиканската пътна мрежа и се поддържа от Агенция „Пътна инфраструктура“.

До 17 юли ще продължи ремонтът на настилката в 11-километровия участък от път I-1/E79 между Благоевград и Симитли. Дейностите по трасето между 364-и и 375-и км започнаха в понеделник - на 30 юни, като при изпълнението им се налага ограничаване на трафика и пренасочването му по обходни маршрути. Това беше информирано в предварително съобщение от пресцентъра на АПИ.

