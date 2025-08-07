От Съюза на лекарските асистенти и фелдшерите категорично се противопоставя на поредния случай на агресия към медицински специалист

От Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите категорично се противопоставя на поредния случай на агресия към медицински специалист, съобщиха от Съюза. Съсловната организация изразяват подкрепата си към фелдшера с дългогодишен професионален опит Любомир Давидков от Филиала за спешна медицинска помощ - Берковица.

На 4 август във филиала, който се намира в сградата на Многопрофилната болница за активно лечение - Берковица, колегата Давидков е нападнат по време на дежурство. Нападателят е пациент, който е бил в нетрезво състояние и е проявил агресия към медика докато му е оказвана спешна помощ.

Над 1300 са лекарските асистенти (фелдшерите) в страната, работещи в центровете за спешна медицинска помощ и техни филиали. Случаят в Берковица не е единичен, допълниха от Съюза.

На 6 август след проведено разследване е открит и задържан М.С., който е нанесъл побоя на фелдшера. Задържан е за 72 часа с прокурорско постановление, съобщиха от Районната прокуратура в Монтана.