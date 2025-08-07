В Тутракан ще отбележат Международния ден на младежта

Община Тутракан и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организират младежко парти под наслов „Свят без агресия и тормоз“. То е насрочено за 12 август, когато се чества Международният ден на младежта. Това съобщиха за БТА от администрацията.

Проявата ще се състои в комплекс „Стомната“. Поканени са всички младежи на възраст между 16 и 29 години.

В Тутракан традицията да се отбелязва Международният ден на младежта започна миналата година. Тогава със съдействието на местната Община бе организирана лятна кино вечер под открито небе.

От Община Тутракан съобщават, че денят е посветен на младите хора по целия свят, което цели да подчертае важността на тяхната роля в обществото. В България Международният ден на младежта започва да се отбелязва официално през 2007 година. Оттогава този ден е свързан с различни обществени инициативи, насочени към привличане на вниманието към предизвикателствата, пред които са изправени младите хора. Акцентът е върху стимулирането на тяхното участие в екологични проекти, борбата срещу социалното неравенство и насилието, както и развитието на лидерските им умения и кариерни възможности.