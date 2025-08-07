Подробно търсене

„Шум на двигатели и мирис на керосин“: Авиофотографи посрещнаха на столичното летище Боинг 787 „Дриймлайнер“

Иван Лазаров
Любители на авиацията и авиофотографи (спотъри) посрещнаха на летище „Васил Левски“ в София самолет Боинг 787-8 Дриймлайнер. Самолетът е на Катарските авиолинии и през август ще осъществи няколко полета между София и Доха. Снимка: Иван Лазаров/БТА
София,  
07.08.2025 14:21
 (БТА)

Авиофотографи (спотъри) и любители на авиацията посрещнаха на летище „Васил Левски“ – София самолет Боинг 787, наричан „Дриймлайнер“. Самолетът е на Катарските авиолинии (Qatar Airways) и днес изпълни полет от Доха до българската столица. 

Машината предизвиква интерес сред авиолюбителите, а днешното посрещане е жест на столичния аеропорт към спотърската общност. 

„Усещането е страхотно. Благодарим на летището, че ни допусна, за да може да го видим отблизо. Чувството е много по-различно от това, когато го гледаме от голямо разстояние. Тръпката е голяма, защото се усещат истинските размери на тази голяма машина, много по-открояваща се от всички други“, каза за БТА Деян Колев, авиофотограф. 

За спотърството като хоби той споделя, че освен начин за прекарването на свободното време с приятели навън, съдържа в себе си и голяма доза адреналин. „Шумът на двигателите, мирисът на керосин и гума след кацането на самолета – всичко това ме зарежда с адреналин“, посочи той. 

Сред мечтаните от него самолети, които е виждал и заснемал на живо, е също и Еърбъс А380, какъвто също е кацал в България. „Аз имах възможността да го снимам във Хамбург. Бихме се радвали отново да го видим в София, където е идвал вече два пъти, но искаме да го виждаме тук по-често с редовни полети“, каза той. 

От Катарските авиолинии съобщиха, че полети с Боинг 787 „Дриймлайнер“ между Доха и София ще има и на 16 август. Този самолет разполага с 22 места в бизнес класа и 232 в икономична класа. 

 

/БИ/

