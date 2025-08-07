Търсят се млади доброволци за кампания срещу вейповете и синтетичните наркотици в Пловдив

Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“ набира доброволци на възраст от 18 до 30 години за участие в новата превантивна кампания „Дишай свободно“ в град Пловдив, съобщават организаторите.

По думите им проектът цели да информира младите хора за рисковете, свързани с употребата на вейпове и синтетични наркотици, както и да стимулира изграждането на здравословни алтернативи и партньорства с институции за по-ефективна превенция.

От асоциацията посочват, че кампанията ще се реализира в периода септември 2025 – май 2026 г. и включва серия от образователни, изследователски и творчески дейности, насочени към ученици, родители и институции.

Уточняват, че доброволци могат да станат всички млади хора, които имат интерес към темата за зависимости, могат да отделят няколко часа месечно и живеят в Пловдив или региона. Предишен опит не се изисква, но е предимство, като крайният срок за записване е 7 септември.

Повече информация за кампанията може да се намери на сайта и в социалните мрежи на асоциацията, се казва още в съобщението.

Специалисти от Военномедицинска академия (ВМА) се включиха в информационна кампания на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), посветена на вредите от употребата на вейп устройства и райски газ. Токсиколози от клиниките на ВМА в София и Варна разговаряха със стотици деца от различни училища за последствията върху организма от употребата на т.нар. „дизайнерски дроги“.

/АДМ