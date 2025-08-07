Съдът потвърди задържането за постоянно в ареста на Стоян Денчев, обвинен в тероризъм заради палеж

Софийският апелативен съд потвърди задържането за постоянно в ареста на Стоян Денчев, обвинен в тероризъм заради палеж във Велико Търново. Съдебният състав прие, че определението на Софийския градски съд е законосъобразно по всички изложени съображения.

Симеон Тъпов, адвокат на Денчев, помоли съдът да промени мярката за неотклонение. Според него липсва обосновано предположение Денчев да е извършил престъплението, за което е обвинен - тероризъм, като допусна, че е възможно да има данни за друго престъпление като палеж. Защитникът изрази несъгласие с първата инстанция за опасност Денчев да извърши престъпление.

Стоян Денчев също поиска от съда по-лека мярка за неотклонение.

Прокурорът по делото посочи, че безспорно е установено това, че Денчев е автор на деянието. Според него обвиняемият осъзнавал, че чрез действията си ще всее страх и смут в населението с оглед ситуацията в страната с пожарите към онзи момент.

БТА припомня, че пожарът между кварталите „Бузлуджа“ и „Чолаковци“ във Велико Търново възникна преди повече от седмица през нощта, като близо четири часа продължи потушаването на пламъците. Кметът на Велико Търново Даниел Панов обяви в социалните мрежи, че пожарът е умишлен и публикува видеоклип, на който се вижда как мъж пали със запалка клони и треви.