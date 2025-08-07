За четвърта поредна година в Симитли се организира международен шахматен фестивал „Шах Фест Симитли“

За четвърта поредна година, под патронажа на кмета на община Симитли Апостол Апостолов и със съдействието на шахматен клуб „Капабланка 97“, градът ще бъде домакин на Международен шахматен фестивал „Шах Фест Симитли“. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Тазгодишното издание ще се състои на 13 септември, в спортен комплекс „Септември“. Турнирът ще се играе по швейцарска система в девет кръга, като класирането ще се извършва на база набрани точки.

При равен резултат за класиране ще се използват допълнителни показатели като Бухолц Медиана, Бухолц, брой победи и ниво на постижение, а контролът за игра е 10 минути плюс 5 секунди на ход. Главен съдия на турнира ще бъде Георги Бедников, който е международен съдия по шахмат, допълват още от Общината.

Право на участие имат всички шахматисти, които са заплатили турнирна такса от 25 лева на място, като таксата включва и обяд за всеки участник. Крайният срок за записване е до 09:30 ч. на 13 септември. Заявки за участие се приемат на имейл ste.vas@abv.bg, или на телефонните номера посочени в уебсайта на Община Симитли.

През 2023г. осемдесет и осем шахматисти от четири държави мериха сили на втория „Шах Фест Симитли“. Купата спечели Огнян Стойчев от София, а най-малкият участник в шахматния фестивал бе шестгодишния Пламен Димитрачков от Дупница. Сред участниците от България, Гърция, Северна Македония и Бангладеш, бяха и 22 деца.