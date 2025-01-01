Разследват смъртта на 20-годишно момиче, починало в новогодишната нощ в Чепеларе

Окръжна прокуратура – Смолян разследва смъртта на 20-годишно момиче, починало в новогодишната нощ в Чепеларе, съобщи за БТА заместник окръжният прокурор Атанас Илиев. Той посочи, че към момента е установено единствено, че момичето е употребило прекомерно количество различен вид алкохол. Починало е в съня си в частен дом, където с компания празнували настъпването на Нова година.

По случая е образувано досъдебно производство. Към настоящия момент няма доказателства за насилствена смърт, каза още Илиев. Назначена е експертиза, която ще установи причината за смъртта.