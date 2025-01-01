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Момче е първото бебе, родено в областната болница в Сливен за 2025 година

Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева
Момче е първото бебе, родено в областната болница в Сливен за 2025 година
Момче е първото бебе, родено в областната болница в Сливен за 2025 година
Снимка: Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева, (архив)
Сливен,  
01.01.2025 09:39
 (БТА)

Първото бебе за новата година 2025 година, родено в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Д-р Иван Селимински"-Сливен, е момче, съобщиха от болничното заведение.

То е проплакало в 02:20 ч. Тежи 2, 470 кг. Майката е от Сливен. 

В 16:55 ч. на 31 декември е родено последното бебе за 2024 година. То е момиче, тежи 2,450 кг. Родилката е от Сливен. 

През изминалата година в болницата са родени над 1200 бебета, 190 от тях са недоносени. 

 

/ТТ/

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