Момче е първото бебе, родено в областната болница в Сливен за 2025 година

Първото бебе за новата година 2025 година, родено в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Д-р Иван Селимински"-Сливен, е момче, съобщиха от болничното заведение.

То е проплакало в 02:20 ч. Тежи 2, 470 кг. Майката е от Сливен.

В 16:55 ч. на 31 декември е родено последното бебе за 2024 година. То е момиче, тежи 2,450 кг. Родилката е от Сливен.

През изминалата година в болницата са родени над 1200 бебета, 190 от тях са недоносени.