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Глиган албинос е трофеят от откриването на ловния сезон в с. Любча

Кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева
Глиган албинос е трофеят от откриването на ловния сезон в с. Любча
Глиган албинос е трофеят от откриването на ловния сезон в с. Любча
БТА, Глиган албинос е отстрелян край в с. Любча в първия ден от новия ловен сезон. Снимка: Ловна дружинка - Любча
05.10.2024 21:54
 (БТА)

Глиган албинос е отстрелян край с. Любча, община Доспат в първия ден от новия ловен сезон, съобщиха от местната ловна дружинка. Необичайният улов на изцяло бялото диво прасе е на ловеца Митко Куцовски. 

Местни авджии обясняват, че не помнят досега глигански трофей в бяло. Подобни случаи на дивеч албиноси бяха фотографирани напоследък в Родопите – бели елен и сръндак. Отстреляният днес глиган е тригодишен мъжки екземпляр. Улучен е в местността Локовица.

/МК/

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