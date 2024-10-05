Глиган албинос е трофеят от откриването на ловния сезон в с. Любча

Глиган албинос е отстрелян край с. Любча, община Доспат в първия ден от новия ловен сезон, съобщиха от местната ловна дружинка. Необичайният улов на изцяло бялото диво прасе е на ловеца Митко Куцовски.

Местни авджии обясняват, че не помнят досега глигански трофей в бяло. Подобни случаи на дивеч албиноси бяха фотографирани напоследък в Родопите – бели елен и сръндак. Отстреляният днес глиган е тригодишен мъжки екземпляр. Улучен е в местността Локовица.