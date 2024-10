Изборът на Европа преди президентските избори в САЩ ще бъде тема на дискусия в София днес

Изборът на Европа преди президентските избори в САЩ ще бъде тема на дискусия днес в литературния клуб „Перото“, съобщи Софийският офис на Европейския съвет за външнa политика (ECFR). Съорганизатор е и Клуб Европа.

В публичната дискусия ще участват Гидиън Рахман, главен коментатор за външна политика във Financial Times и автор на The Age of the Strongman - “Епохата на автократите”, и Весела Чернева, заместник-директор на ECFR.

"Дискусията ще се фокусира върху това как Европа трябва да се справи с глобалните предизвикателства в контекста на предстоящите през ноември президентски избори в САЩ. Трябва ли Европа да се подготви за най-лошото и да се надява на най-доброто? Или трябва да предприеме стъпки, за да бъде напълно подготвен за това, което предстои, от сигурността и отбраната до технологичната конкуренция и изменението на климата?", посочват организаторите.

Изборите за президент на САЩ са на 5 ноември.

Книгата „Епохата на автократите“ беше представена в София в началото на април.