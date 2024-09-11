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Община Пловдив ще управлява за следващите десет години археологическите обекти „Античен стадион на Филипопол” и „Одеон“

Иван Лазаров
Община Пловдив ще управлява за следващите десет години археологическите обекти „Античен стадион на Филипопол” и „Одеон“
Община Пловдив ще управлява за следващите десет години археологическите обекти „Античен стадион на Филипопол” и „Одеон“
Снимка: Боян Ботев/БТА, Архив
София,  
11.09.2024 14:44
 (БТА)

Община Пловдив ще управлява за следващите години част от археологическите обекти в града, реши служебното правителството на днешното си заседание, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот публична държавна собственост, представляващ археологически обект - недвижима културна ценност „Античен стадион на Филипопол”, на община Пловдив за срок от десет години.

С друго свое решение от днес правителството предоставя за управление имот публична държавна собственост, представляващ археологически обект - недвижима културна ценност „Одеон”, част от Форумен комплекс на Филипопол, също на община Пловдив за срок от десет години.

Дейностите, свързани с опазване на недвижимите културни ценности, както и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват от Регионалния археологически музей в Пловдив, в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство. Отношенията между музея и община Пловдив ще се уредят с договор.

 

 

/БИ/

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