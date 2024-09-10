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Изложение на ретро автомобили предстои в Смолян

Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Изложение на ретро автомобили предстои в Смолян
Изложение на ретро автомобили предстои в Смолян
снимка: Росен Младенов, БТА/архив
Смолян,  
10.09.2024 11:07
 (БТА)

За втора поредна година в Смолян ще се състои изложение на ретро автомобили, съобщи за БТА председателят на Авто-мото ретро клуб Владимир Кехайов. Събитието ще бъде на 14 септември в пространството на Новия център.

В изложението ще бъдат показани около 50 автомобила. Ще участват и колекционери от Кърджали, Благоевград и Пловдив. Смолянският клуб има ново попълнение – „Ситроен“, който ще бъде много интересен за публиката, допълни Владимир Кехайов.

Клубът бе създаден миналата година и членовете вече са близо 40 души. Радостното е, че повечето са млади момчета – до 30-годишна възраст и сме щастливи, че има кой да ни наследи, посочи председателят на клуба.

/РИ/

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