"Старинен Пловдив" ще отбележи 1 юни с разнообразна програма

Общинският институт „Старинен Пловдив“ организира богата и интересна програма, посветена на 1 юни – Международния ден на детето, съобщиха от институцията. Тазгодишното издание на традиционния „Празник на детето в Стария град“ включва изложби, концерти, панорама на детското творчество на сдружение „Духовно огледало“, голям детски концерт на Римския стадион, част от XV Международен фестивал „Дни на музиката в Балабанова къща“, представление по приказка от Братя Грим, поетичен рецитал, творчески и музикални ателиета.

В Малката базилика на Филипопол е експонирана изложбата „Мозаечна палитра“ на ученици от специалност „Стенопис“ към Националната художествена галерия „Цанко Лавренов“.

На 1 юни от 10:30 до 12:30 ч., в Къщата на Верен Стамболян е предивена детска творческа работилница, подходяща за деца над осем години. В Балабановата къща ще бъде открита изложба от 11:00 часа и детска арт работилница от 11:30 до 14:00 часа, а от 17:30 часа е концертът на деца от класовете по пиано, китара и блокфлейта към Къща за музикални вълшебства „Дивизи“.

В Късноантичната сграда „Ирини“ в подлез „Археологически“ от 16:00 часа започва поетичен рецитал и представлението „Спящата красавица“ по мотиви от творби на Братя Грим. Участват ученици от Средно училище „Св. Патриарх Евтимий“ – Пловдив и възпитаници на Училище за таланти.

На Римския стадион от 18:30 часа се очаква голям детски концерт All That Jazz for Kids с Вeнци Благоев Jazztet и със специалното участие на Светлина Христова – вокал, и нейни ученици. Концертът е част от пролетното издание на XV Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ в рамките на Празник на детето в Стария град.

На 1-ви и 2 юни, от 10:00 до 18:00 часа в къщата на д-р Стоян Чомаков (постоянна експозиция на Златю Бояджиев) на ул. „Съборна“ 18 ще има панорама на детското и младежко творчество на сдружение „Духовно огледало“ с експозиции, творчески и музикални ателиета на талантливи деца и младежи от страната.

На 2 юни от 11:00 до 14:00 часа в Малката базилика на Филипопол предстои арт работилницата „Мозайка“. Всички събития са със свободен вход.