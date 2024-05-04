Благодатният огън ще пристигне в Русе от Румъния

Благодатният огън от Йерусалим ще пристигне тази вечер в Русе от Румъния. Това съобщи за БТА Главиницкият епископ Макарий, викарий на Русенския митрополит Наум.

"Тъй като няма да има делегация на Българската православна църква в Йерусалим, ние ще използваме близостта си с Румънската църква", каза Негово Преосвещенство.

Той обясни, че Румънската църква предвижда да вземе Благодатния огън от Йерусалим. Така свещеници от Русенската митрополия ще пътуват до град Букурещ. Там те ще получат частица от Благодатния огън.

По традиция Русенската митрополия взима Благодатния огън от румънския град Гюргево, а причината за това е близостта на тези градове.