Пловдивският митрополит Николай ще отслужи литургия на Велики четвъртък в митрополитския храм "Св. Марина" в Пловдив

site.btaПловдивският митрополит Николай ще отслужи литургия на Велики четвъртък в митрополитския храм "Св. Марина" в Пловдив
Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще отслужи на днешния Велики четвъртък от 8:00 ч. утреня, вечерня със света Василиева литургия в митрополитския храм "Св. Марина" в Пловдив. Това съобщиха от Пловдивската митрополия.
Вечерта Пловдивският митрополит Николай ще отслужи Св. страдания Господни, както и Последование на 12-те евангелия от 19:00 ч.
/РЗ/
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