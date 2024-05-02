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Пловдивският митрополит Николай ще отслужи литургия на Велики четвъртък в митрополитския храм "Св. Марина" в Пловдив

Димитър Петков
Пловдивският митрополит Николай ще отслужи литургия на Велики четвъртък в митрополитския храм "Св. Марина" в Пловдив
Пловдивският митрополит Николай ще отслужи литургия на Велики четвъртък в митрополитския храм "Св. Марина" в Пловдив
Снимка: Боян Ботев, БТА
Пловдив,  
02.05.2024 06:10
 (БТА)

Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще отслужи на днешния Велики четвъртък от 8:00 ч. утреня, вечерня със света Василиева литургия в митрополитския храм "Св. Марина" в Пловдив. Това съобщиха от Пловдивската митрополия.

Вечерта Пловдивският митрополит Николай ще отслужи Св. страдания Господни, както и Последование на 12-те евангелия от 19:00 ч.

/РЗ/

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