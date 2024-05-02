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Главиницкият епископ Макарий ще отслужи литургия на Велики четвъртък в катедралния храм "Света Троица"

Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев
Главиницкият епископ Макарий ще отслужи литургия на Велики четвъртък в катедралния храм "Света Троица"
Главиницкият епископ Макарий ще отслужи литургия на Велики четвъртък в катедралния храм "Света Троица"
Главиницкият епископ Макарий, викарий на Русенския митрополит Наум, ще отслужи Утреня и света Василиева литургия в катедралния храм "Света Троица" в Русе. Снимка: Архив/БТА
Русе,  
02.05.2024 06:10
 (БТА)

Главиницкият епископ Макарий, викарий на Русенския митрополит Наум, ще отслужи на днешния Велики четвъртък сутринта утреня и Света Василиева литургия в катедралния храм "Света Троица" в Русе. Това съобщи за БТА Негово Преосвещенство Главиницки епископ Макарий. 

В същия храм тази вечер Негово Високопреосвещенство Русенският митрополит Наум ще отслужи "­Последование на 12-те евангелия" на Христовите страдания.  

/ТС/

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