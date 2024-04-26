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Бойко Борисов: Вчерашното действие срещу Росен Желязков беше чупещо всички възможности за разговори

Нелли Желева
Бойко Борисов: Вчерашното действие срещу Росен Желязков беше чупещо всички възможности за разговори
Бойко Борисов: Вчерашното действие срещу Росен Желязков беше чупещо всички възможности за разговори
Снимка: Благой Кирилов, БТА, архив
София,  
26.04.2024 09:38
 (БТА)

Вчерашното действие срещу Росен Желязков беше насилствено, чупещо всички възможности за разговори, заяви пред журналисти в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той напомни, че по време на преговорите Желязков е бил универсалната фигура, която ПП-ДБ са приемали, включително и за премиер, и за министър. И какво постигнаха - смениха Росен с Росица, коментира Борисов.

Вчера Народното събрание освободи предсрочно от поста председателя на парламента Росен Желязков.

/ЛРМ/

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