Бойко Борисов: Вчерашното действие срещу Росен Желязков беше чупещо всички възможности за разговори

Вчерашното действие срещу Росен Желязков беше насилствено, чупещо всички възможности за разговори, заяви пред журналисти в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той напомни, че по време на преговорите Желязков е бил универсалната фигура, която ПП-ДБ са приемали, включително и за премиер, и за министър. И какво постигнаха - смениха Росен с Росица, коментира Борисов.

Вчера Народното събрание освободи предсрочно от поста председателя на парламента Росен Желязков.