Подробно търсене

До минус 3 градуса паднаха температурите в Пампорово

Христина Георгиева
До минус 3 градуса паднаха температурите в Пампорово
До минус 3 градуса паднаха температурите в Пампорово
Снимка: БТА/ архив
Смолян,  
19.04.2024 10:23
 (БТА)

Минимална температура от минус 3 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово, според информация от Планинската спасителна служба. В района на връх Рожен термометрите отчетоха минус 2,3 градуса, а в Чепеларе-  минус 0,8 градуса, съобщиха от Метеорологичната станция на Рожен.

Градушка е валяла на няколко места в област Смолян през последното денонощие след рязкото захлаждане. Районът около хижа „Свобода“, община Баните е побелял от градушка, краткотраен леден валеж е имало и в. Стойките.   

/МК/

news.modal.header

news.modal.text

Към 10:40 на 19.04.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация