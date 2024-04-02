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Районната прокуратура във Велико Търново образува досъдебно производство за хулиганство при нерегламентирани автомобилни състезания

Марина Петрова
Районната прокуратура във Велико Търново образува досъдебно производство за хулиганство при нерегламентирани автомобилни състезания
Районната прокуратура във Велико Търново образува досъдебно производство за хулиганство при нерегламентирани автомобилни състезания
снимка: БТА/Архив
Велико Търново ,  
02.04.2024 15:36
 (БТА)

Районната прокуратура  във Велико Търново образува досъдебно производство за хулиганство, извършено при нерегламентирани автомобилни състезания, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Преписката е във връзка с незаконни „гонки“ в участък от пътя София-Варна.

Както БТА съобщи в края на миналата седмица полицията във Велико Търново е установила над 20 участници в нощни „гонки“, двама души бяха задържани за 24 часа. Започнати са незабавни процесуално-следствени действия под ръководството на наблюдаващ прокурор. Наказанието предвидено по чл. 325, ал. 3 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс за хулиганство при управление на автомобил е лишаване от свобода до три години и лишаване от правоуправление.

 

 

/РИ/

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