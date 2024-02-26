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Мъж с 2,61 промила алкохол катастрофира в Луковитско

Даниела Балабанова
Мъж с 2,61 промила алкохол катастрофира в Луковитско
Мъж с 2,61 промила алкохол катастрофира в Луковитско
Снимка: БТА (архив)
Луковит,  
26.02.2024 13:20
 (БТА)

Мъж с 2,61 промила алкохол катастрофира в Луковитско, съобщават от областната дирекция на МВР в Ловеч. Сигналът за пътен инцидент с едно превозно средство в село Тодоричене, община Луковит, е постъпил в районното управление.

Служители на полицията са установили 44-годишен мъж като водач, който след инцидента се е прибрал в дома си. Мъжът е потвърдил, че е шофирал собствения си лек автомобил, след което е тестван с техническо средство за алкохол и пробата е отчела 2,61 промила в издишания въздух. Водачът не е задържан поради травми и наранявания от възникналия пътен инцидент, които са установени след медицински преглед. По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.

БТА припомня, че преди седмица в Ловеч бе задържан шофьор с 2,84 промила алкохол.

/РН/

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