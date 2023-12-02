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Състоянието на патриарх Неофит се подобрява, съобщиха от отдел "Протокол" при Светия синод

Биляна Иванова
Състоянието на патриарх Неофит се подобрява, съобщиха от отдел "Протокол" при Светия синод
Състоянието на патриарх Неофит се подобрява, съобщиха от отдел "Протокол" при Светия синод
Снимка: Българска патриаршия
София,  
02.12.2023 13:23
 (БТА)

Състоянието на патриарх Неофит се подобрява. Това съобщи за БТА началникът на отдел "Протокол" при Светия синод на Българската православна църква (БПЦ) Емил Велинов. Негово светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит бе хоспитализиран във Военномедицинска академия (ВМА) заради белодробно заболяване.

Велинов посочи, че патриархът е лекуван от най-добрия екип в лечебното заведение. Той изрази надежда Светият синод и българите да посрещнат Рождество Христово заедно с патриарха.

Вчера в Софийската света митрополия бяха отслужени архиерейска света литургия и маслосвет за здравето на патриарх Неофит. Светата литургия бе отслужена в митрополитския храм „Св. Марина" от Негово преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит. Да се помолят заедно за изцерението на българския патриарх на съборна молитва в храма се събраха всички служители на Софийската митрополия, работещите в патриаршеския дом и столични духовници. По решение на Епархийския съвет от митрополията призоваха всички свещенослужители от Софийската епархия да отслужат молебен за здравето на Негово Светейшество утре, 3 декември.

 

 

/ЛРМ/

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