НДПС регистрира 41 кандидати за общински съветници в Пазарджик

Общинската избирателна комисия в Пазарджик регистрира листа с 41 кандидати за общински съветници от ПП "Национално движение за права и свободи - НДПС", съобщават от комисията.

Листата е:

1. Сашо Ангелов

2. Искро Бейков

3. Димитър Асенов

4. Михал Костов

5. Запрян Димитров

6. Тодор Гочев

7. Атанас Стоянов

8. Кънчо Дъбов

9. Стоил Благов

10. Ангел Михайлов

11. Елена Симонова

12. Борис Николов

13. Любомир Янков

14. Галя Ганчева

15. Илия Христов

16. Александър Йосифов

17. Жоро Гаджев

18. Красимир Димитров

19. Васко Ангелов

20. Емил Фердов

21. Латина Велкова

22. Величко Ангелов

23. Спас Янков

24. Катя Михайлова

25. Кръстьо Караджов

26. Александър Марков

27. Федя Радков

28. Иван Стоянов

29. Васил Стоянов

30. Траян Ангелов

31. Любомир Робов

32. Запрян Табаков

33. Данко Кънчев

34. Владимир Колев

35. Надежда Михайлова

36. Георги Костадинов

37. Асен Стоянов

38. Йордан Йорданов

39. Методи Асенов

40. Янко Узунов

41. Христо Янков