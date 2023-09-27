Местна коалиция КОД предлага листа с 61 кандидати за общински съветници в София

Местна коалиция КОД ( ДДД-ДЗ, БДФ), в която влизат ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“ , ПП „Движение Демократично Действие – Д3“, предлага листа от 61 кандидати за общински съветници в София. Това показва справка на интернет страницата на Общинска избирателна коисия – София.

Водач е Вили Лилков, който е и номинацията на коалицията за столичен кмет.

Пълният състав на листата:

1. Вили Младенов Лилков

2. Ивайло Христов Йонков

3. Иван Георгиев Сот

4. Росен Георгиев Елезов

5. Росица Желязкова Рачева

6. Николай Иванов Радулов

7. Ирена Валентинова Тодорова

8. Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева

9. Иван Руменов Тодоров

10. Христина Христова Велчева

11. Владимир Боянов Иванов

12. Момчил Дойчев Баджаков

13. Дорота Виталиева Хамбарджиева

14. Сашо Стоянов Йовков

15. Любомир Младенов Канов

16. Ивайло Симеонов Иванов

17. Емил Ангелов Димитров

18. Светослав Михайлов Живков

19. Ваньо Евгениев Шарков

20. Маноела Йорданова Георгиева

21. Мартин Георгиев Миланов

22. Пеню Витанов Пенев

23. Ангел Атанасов Георгиев

24. Надя Иванова Дилова

25. Весела Миткова Катрова

26. Мадлена Иванова Далкалъчева-Панова

27. Диман Георгиев Георгиев

28. Рупен Оханес Крикорян

29. Александър Иванов Загорски

30. Цанко Тотев Паничерски

31. Людмил Николов Стоянов

32. Милен Радославов Милев

33. Борислав Бориславов Лисев

34. Бранимир Андреев Андреев

35. Валя Димитрова Станимирова

36. Галя Николаева Енева

37. Георги Сергеев Борисов

38. Десислава Тодорова Бебова

39. Димитър Стефанов Бунов

40. Ивайло Иванов Караньотов

41. Ивета Борисова Николова

42. Константин Ангелов Йорданов

43. Пламен Георгиев Велков

44. Преслав Александров Нечов

45. Радослав Ефтимов Христов

46. Румяна Николова Чолакова

47. Силвия Трифонова Диманова

48. Стамат Стоянов Узунов

49. Стоян Петров Цветанов

50. Христо Панчев Апостолов

51. Цветан Георгиев Александров

52. Георги Веселинов Костов

53. Пламен Иванов Колев

54. Людмила Станойчева Божилова-Николова

55. Мартин Руменов Павлов

56. Петя Валентинова Найденова-Андреева

57. Николай Емилов Спиридонов

58. Марио Стефанов Сарафов

59. Галина Стефанова Георгиева

60. Радостина Иванова Минина

61. Георги Ленков Балчев