ПП "Бъдеще за родината" ще участва в местните избори с пълна листа за общински съветници в Плевен

Политическа партия "Бъдеще за родината" ще участва в местните избори на 29 октомври в Плевен с пълна листа от кандидати за общински съветници. Това става известно от решение за регистрация на листата на Общинската избирателна комисия в Плевен. Със следващо решение са променени кандидатите под номер 4 и 7 в листата.

Това е пълният състав на листата:

1. Николай Емилов Маринов

2. Йордан Василев Василев

3. Владислав Димитров Монов

4. Силвия Валериева Трифонова

5. Любомир Петков Лалов

6. Мария Георгиева Кънова

7. Явор Цеков Велев

8. Камен Митков Търнов

9. Валерий Илиев Ангелов

10. Сашка Маргаритова Ценова

11. Росен Симеонов Височков

12. Георги Спасов Славов

13. Илиян Валериев Русков

14. Кристина Станиславова Стайкова

15. Орлин Галинов Методиев

16. Полина Ненова Умарска-Севдалинова

17. Калинка Георгиева Терзиева

18. Димитър Бранимиров Златарев

19. Любен Стефанов Иванов

20. Цветомир Венелинов Костадинов

21. Калин Асенов Христов

22. Мариана Красимирова Рачкова

23. Александър Пламенов Георгиев

24. Мирослав Ваньов Михайлов

25. Сергей Василев Иванов

26. Атанас Георгиев Блажев

27. Марин Тонев Петров

28. Петьо Сашев Николов

29. Любомир Люсиенов Георгиев

30. Деян Красимиров Йотов

31. Красимир Бориславов Крумов

32. Лъчезар Пешев Цанков

33. Ивайло Христов Нешев

34. Павлин Анатолиев Генов

35. Десислава Партенова Ангелова

36. Антонио Даниелов Тотев

37. Боряна Божидарова Желязкова

38. Денис Сергеев Алексиев

39. Владимир Валериев Русков

40. Стефан Теодосиев Симеонов

41. Катя Петрова Спасова