Партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ регистрира листа с 12 кандидати за общински съветници в Общинска избирателна комисия - Благоевград

Партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ регистрира листа с дванадесет кандидати за общински съветници в Общинската избирателна комисия (ОИК) в Благоевград. Това показва справка на официалния сайт на ОИК. Водач на листата е председателят на областното ръководство на партията Людмила Костадинова.

Пълният списък с имената на кандидатите в листата е:

1. Людмила Александрова Костадинова

2. Вероника Руменова Темелкова

3. Десислава Иванова Войнишка

4. Кръстьо Василев Праматаров

5. Илиана Николаева Андреева

6. Росен Митков Сердаров

7. Цветанка Димитрова Гальова

8. Антон Красимиров Анастасов

9. Мартин Георгиев Кирилов

10. Миглена Стефанова Ванева

11. Ричард Павлов Софрониев

12. Райна Дамянова Икономова