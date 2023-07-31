Момчето, което беше ударено от трамвай в София, към момента е без непосредствена опасност за живота

Момчето, което беше ударено от трамвай в София, е в неврохирургия, като към този момент е без непосредствена опасност за живота, съобщиха от "Пирогов".

По-рано от Центъра за спешна медицинска помощ - София, съобщиха за БТА, че момче на 16 години е било ударено и влачено от трамвай в София. Инцидентът е станал до НДК. Сигналът е подаден в 17:13 часа, а линейката е пристигнала на място десет минути по-късно. Момчето беше откарано в Детска противошокова зала в „Пирогов“ с множество травми.

От МВР съобщиха за БТА, че удареното дете е било със слушалки и с гръб към мотрисата, когато е станал инцидентът.

На 13 юли пешеходка беше блъсната от трамвай в София. Инцидентът стана на булевард „Възкресение“ и улица „Освобождение“.