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Момчето, което беше ударено от трамвай в София, към момента е без непосредствена опасност за живота

Константин Костов, Десислава Пеева
Момчето, което беше ударено от трамвай в София, към момента е без непосредствена опасност за живота
Момчето, което беше ударено от трамвай в София, към момента е без непосредствена опасност за живота
Снимка: БТА, архив
София,  
31.07.2023 21:51
 (БТА)

Момчето, което беше ударено от трамвай в София, е в неврохирургия, като към този момент е без непосредствена опасност за живота, съобщиха от "Пирогов". 

По-рано от Центъра за спешна медицинска помощ - София, съобщиха за БТА, че момче на 16 години е било ударено и влачено от трамвай в София. Инцидентът е станал до НДК. Сигналът е подаден в 17:13 часа, а линейката е пристигнала на място десет минути по-късно. Момчето беше откарано в Детска противошокова зала в „Пирогов“ с множество травми.  

От МВР съобщиха за БТА, че удареното дете е било със слушалки и с гръб към мотрисата, когато е станал инцидентът. 

На 13 юли пешеходка беше блъсната от трамвай в София. Инцидентът стана на булевард „Възкресение“ и улица „Освобождение“.

/ЛРМ/

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