МРРБ не подготвя тристранни споразумения за АМ „Хемус”, заявяват от регионалното министерство

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) не подготвя тристранни споразумения за АМ „Хемус”, заявяват от МРРБ в съобщение до медиите, като уточняват, че повод са твърдения на бившия регионален министър и настоящ депутат Гроздан Караджов в студиото на „Говори сега“ по БНТ.

За настоящото ръководство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е новина, че има тристранни споразумения, с които ще се анексират съществуващите порочни инхаус договори за строителството на АМ „Хемус” и това ще оскъпи строителните дейности с 2 млрд. лв., коментират от МРРБ. Ако Гроздан Караджов разполага с такива тристранни споразумения, го призоваме да ги предостави на отговорните институции“, се посочва още в прессъобщението.

Категорично заявяваме, че настоящото ръководство на МРРБ не е работило по такива споразумения, не е разпореждало изготвянето им и не е било уведомявано за съществуването на такива, заявяват още от регионалното министерство.