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МРРБ не подготвя тристранни споразумения за АМ „Хемус”, заявяват от регионалното министерство

Теодора Цанева
МРРБ не подготвя тристранни споразумения за АМ „Хемус”, заявяват от регионалното министерство
МРРБ не подготвя тристранни споразумения за АМ „Хемус”, заявяват от регионалното министерство
АМ "Хемус", снимка: БТА, архив
София,  
15.07.2023 21:21
 (БТА)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) не подготвя тристранни споразумения за АМ „Хемус”, заявяват от МРРБ в съобщение до медиите, като уточняват, че повод са твърдения на бившия регионален министър и настоящ депутат Гроздан Караджов в студиото на „Говори сега“ по БНТ.

За настоящото ръководство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е новина, че има тристранни споразумения, с които ще се анексират съществуващите порочни инхаус договори за строителството на АМ „Хемус” и това ще оскъпи строителните дейности с 2 млрд. лв., коментират от МРРБ. Ако Гроздан Караджов разполага с такива тристранни споразумения, го призоваме да ги предостави на отговорните институции“, се посочва още в прессъобщението.

Категорично заявяваме, че настоящото ръководство на МРРБ не е работило по такива споразумения, не е разпореждало изготвянето им и не е било уведомявано за съществуването на такива, заявяват още от регионалното министерство.

/ЛРМ/

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