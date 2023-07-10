Деветгодишно момиче ограби възрастна жена в русенско село

Деветгодишно момиче ограби възрастна жена в русенското село Дряновец. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Случаят е отпреди два дни. Около обяд малолетното момиче съборило 72-годишната жена на земята, взело й чантата, в която имало 250 лева, и избягало.

При разследването полицията е установила детето. По случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня, че през юни двама непълнолетни бяха задържани за грабеж на възрастна жена в Перник.