Заради пътен инцидент е ограничено движението по магистрала "Тракия" в посока София, в района на ямболското село Дражево

site.btaЗаради пътен инцидент е ограничено движението по магистрала "Тракия" в посока София, в района на ямболското село Дражево
Движението по магистрала "Тракия" в посока София, в района на Дражево, област Ямбол, е ограничено поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
Трафикът се регулира от "Пътна полиция" и се пренасочва по обходен маршрут магстирала "Тракия" – Зимница – Горно Александрово – Калояново – Крушаре – магистрала "Тракия".
/РЗ/
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