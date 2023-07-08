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Заради пътен инцидент е ограничено движението по магистрала "Тракия" в посока София, в района на ямболското село Дражево

БТА
Заради пътен инцидент е ограничено движението по магистрала "Тракия" в посока София, в района на ямболското село Дражево
Заради пътен инцидент е ограничено движението по магистрала "Тракия" в посока София, в района на ямболското село Дражево
Снимка: БТА/Архив
08.07.2023 19:18
 (БТА)

Движението по магистрала "Тракия" в посока София, в района на Дражево, област Ямбол, е ограничено поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът се регулира от "Пътна полиция" и се пренасочва по обходен маршрут магстирала "Тракия" – Зимница – Горно Александрово – Калояново – Крушаре – магистрала "Тракия".​

/РЗ/

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