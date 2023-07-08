Заради пътен инцидент е ограничено движението по магистрала "Тракия" в посока София, в района на ямболското село Дражево

Движението по магистрала "Тракия" в посока София, в района на Дражево, област Ямбол, е ограничено поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът се регулира от "Пътна полиция" и се пренасочва по обходен маршрут магстирала "Тракия" – Зимница – Горно Александрово – Калояново – Крушаре – магистрала "Тракия".​