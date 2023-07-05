Пожар е възникнал до ямболския квартал „Райна Княгиня“, към момента е локализиран

Пожар е възникнал в непосредствена близост до ямболския квартал „Райна Княгиня“. Към момента огънят е локализиран. Дежурни екипи остават на мястото, поради опасността от разгаряне на нови огнища, каза за БТА главен инспектор Янко Боянов противопожарната служба в Ямбол.

Горели са сухи треви и боклуци от нерегламентирано сметище в подножието на лесопарк „Боровец“ до квартала. Сигналът в противопожарната служба е подаден около 14:30 часа. Два екипа огнеборци са успели да овладеят стихията.

От години в района на ромския квартал „Райна Княгиня“ в Ямбол се образуват огромни сметища. Въпреки периодичното им разчистване, тонове боклуци отново се появяват на мястото.