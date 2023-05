Публика от цял свят пристига в Полковник Серафимово за фестивала Meadows In The Mountains

Близо 5-хилядна публика от цял свят се очаква за 11-ото издание на международния фестивал Meadows In The Mountains край с. Полковник Серафимово според данни от кметството в родопското село. Първите посетители на фестивала вече пристигат, настанявайки се в хотели, къщи за гости и фестивалното селище в местността „Ливадите“, посочи кметът на селото Христо Мусорлиев. Meadows In The Mountains се открива утре и ще продължи до 5 юни.

Фестивалът се организира от англичани, имащи къщи и имоти в Полковник Серафимово. В интернет публикации те представят региона като магичната Родопа планина и неповторимо място за фестивал на ъндърграунд музика. Наред с музикалния афиш, програмата на фестивала включва работилници, лекции, артинсталации, кратки курсове и палитра от събития, които са част от мултикултурно преживяване.

Meadows In The Mountains се радва на все по-голяма популярност, привличайки участници и публика от цял свят, допълва кметът Христо Мусорлиев. Самото село е притегателно място не само за англичани, а сред чуждестранните му обитатели са италианци, руснаци, украинци, германци.