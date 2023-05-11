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Временно е ограничено движението по пътя Велико Търново - Русе, заради обърнат товарен автомобил между селата Самоводене и Поликраище

Марина Петрова
Временно е ограничено движението по пътя Велико Търново - Русе, заради обърнат товарен автомобил между селата Самоводене и Поликраище
Временно е ограничено движението по пътя Велико Търново - Русе, заради обърнат товарен автомобил между селата Самоводене и Поликраище
Велико Търново - път -затворен, снимка:БТА/Архив
Велико Търново,  
11.05.2023 20:28
 (БТА)

Временно е ограничено движението по пътя Велико Търново - Русе, заради обърнат товарен автомобил, превозващ въглища между селата Самоводене и Поликраище, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

По първоначална информация при катастрофата е пострадал 48-годишният водач на товарния автомобил. Той е откаран в болницата във Велико Търново за преглед. Пробата му за алкохол е положителна. Автомобилите се пренасочват по обходни маршрути.

/МК/

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