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Берое подписа със защитника Густаво Каскардо

Павлина Дудева
Берое подписа със защитника Густаво Каскардо
Берое подписа със защитника Густаво Каскардо
Стара Загора,  
07.02.2023 13:24
 (БТА)

ПФК Берое официално привлече защитника Густаво Каскардо. Той вече се включи в тренировките с новите си съотборници, съобщиха от клуба.

25-годишният Густаво Каскардо играе като десен краен бранител. Роден е в Моги дас Крузес в Бразилия, но притежава и италиански паспорт. До този момент той е играл в бразилските Португеза, Атлетико Паранензе, Ботафого и за последно в Конфианса. Освен това Каскардо има и два престоя в Европа - в португалския Витория (Сетубал) и словашкия Сеница.

/ИК/

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