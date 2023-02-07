Берое подписа със защитника Густаво Каскардо

ПФК Берое официално привлече защитника Густаво Каскардо. Той вече се включи в тренировките с новите си съотборници, съобщиха от клуба.

25-годишният Густаво Каскардо играе като десен краен бранител. Роден е в Моги дас Крузес в Бразилия, но притежава и италиански паспорт. До този момент той е играл в бразилските Португеза, Атлетико Паранензе, Ботафого и за последно в Конфианса. Освен това Каскардо има и два престоя в Европа - в португалския Витория (Сетубал) и словашкия Сеница.