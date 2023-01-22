Не съм получавал покана да бъда част от следващия служебен кабинет, каза министърът на икономиката Никола Стоянов

site.btaНе съм получавал покана да бъда част от следващия служебен кабинет, каза министърът на икономиката Никола Стоянов
Не съм получавал покана да бъда част от следващия служебен кабинет, каза служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов по време на отчета за дейността на ръководеното от него ведомство.
Не са водени разговори с президента Румен Радев, но ако получи покана да бъде министър в следващото служебно правителство, Никола Стоянов ще приеме.
(следва)
/АБ/
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